Doktorlara bir saldırı daha...

Çocuğun amcası, bağırarak hastane kapısına çıktı, arkasından gelen Mutlugüleçler’e yerden aldığı taşı attı. Taş başına isabet eden doktor yaralandı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Mutlugüleçler’in yarılan başına meslektaşı olan oğlu dikiş attı.

8 dikiş atıldı

8 dikiş atılan Mutlugüleçler, “Güzelce muayene ettim, tedavisini yaptım. Reçetesini yazdım ve ikazlarda bulundum. Güzel şekilde sohbet ederek, ayrıldı. Derken hastanın yakını olduğunu iddia eden birisi, ‘Sen benim büyük anneme neden bağırıyorsun’ diyerek, geldi. Ben sadece ikaz ettiğimi söyledim ancak tehdit etmeye başladı. Tehditlerden sonra küfürler başladı. Kapının önüne kadar çıktık ve bu arada 155’in aramasını çalışma arkadaşlarıma söyledim. Kapının önünden gitmesini istedim. Yerden kaptığı bir taşla bana vurdu. Kafama bir darbe aldım. Ciddi bir yarık var. Ben hastayı maskesiz olduğu için ikaz ettim, arkasından kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarmaya çalıştı. Ben de ‘Onları çıkarın biz orada bebekleri muayene ediyoruz. Kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz’ dedim. Hepsi bu. Şikayetçiyim” dedi. Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı. l HANDE NAYMAN DHA