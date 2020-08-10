Doktorunun adını kızında yaşatıyor

Bebek ve doktor Funda, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ilk kez buluştu. Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Demir, “İnme tedavisinde müdahale çok önemliymiş. Doktorum Funda Hanım olayı öğrenir öğrenmez hastaneye gelerek bana müdahale etti. Günlerce yanımdan hiç ayrılmadı. Ben onun sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum. Eğer kızım doktor olursa onun da Sökmez gibi hayat kurtarmasını istiyorum” dedi. l TEZCAN EKİZLER AA