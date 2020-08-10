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    HaberlerEge Haberleri Doktorunun adını kızında yaşatıyor
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    10.08.2020 - 00:03 |

    Doktorunun adını kızında yaşatıyor

    İzmir’de beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle konulan inme teşhisinin ardından Doç. Dr. Demet Funda Baş Sökmez’in yaptığı müdahaleyle sağlığına kavuşan Aydın Demir, 10 ay önce dünyaya gelen kızına doktorunun ismini koydu.

    Doktorunun adını kızında yaşatıyor

    Bebek ve doktor Funda, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ilk kez buluştu. Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Demir, “İnme tedavisinde müdahale çok önemliymiş. Doktorum Funda Hanım olayı öğrenir öğrenmez hastaneye gelerek bana müdahale etti. Günlerce yanımdan hiç ayrılmadı. Ben onun sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum. Eğer kızım doktor olursa onun da Sökmez gibi hayat kurtarmasını istiyorum” dedi. l TEZCAN EKİZLER AA

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