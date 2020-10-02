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    02.10.2020 - 07:00 |

    Dokunulmaz ada

    BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi, bölge sakinlerini sevindirdi.

    Dokunulmaz ada

    BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi, bölge sakinlerini sevindirdi. Daha önce doğal sit alanı koruma statüsünde bulunan adaya ilişkin alınan yeni karar 26 Eylül 2020 tarih ve 31256 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Badavut bölgesinin de kesin korunacak hassas alan olarak tescillendiğini belirten Başkan Mesut Ergin, “Sürdürdüğümüz özverili korumacılıkla ilgili mücadelemizin de Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildiğini düşünüyoruz” dedi.

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