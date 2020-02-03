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    HaberlerEge Haberleri Dokuz ayını değerlendirdi
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    03.02.2020 - 00:03 |

    Dokuz ayını değerlendirdi

    Foça Belediye Başkanı Gürbüz, dokuz aylık görev süresini anlattı, “Altyapı çalışmalarımız sürüyor. Bilimler Köyü projemiz başladı” dedi

    Dokuz ayını değerlendirdi

    ALTYAPI HAMLESİ

    Foça Belediyesi Kent Konseyi’nin ilk genel kurul toplantısı Reha Midilli Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, dokuz aylık dönemde ilçe genelinde yapılan çalışmaları anlattı. Gürbüz, Gencelli, Bağarası, Yenibağarası ve Ilıpınar mahallelerinde beton parke, bordür ve taş döşeme işlerinin sürdüğünü, 58 kilometrelik bir güzergahta 3 ayrı şantiyede su borularının yenilendiğini belirtti.

    190 dükkanı var

    Gürbüz, Foça Bilimler Köyü’nün Bilimler Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle kurulmaya başlandığını söyledi, “Foça Belediyesi, 900’e yakın gayrimenkul tapusu 190 adet kirada dükkânı olan bir belediye. Ancak buralardan çok az gelir elde ediyor. Bunu düzelteceğiz. Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmayacağız. Atıl olan parkları faal hale getirdik. Menemen Foça hattını ve şehir içini yeniliyoruz” dedi.

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