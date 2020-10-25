Dokuz Eylül ile MEB imzaları attı

Protokol kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, panel ve çalıştay gibi sosyal etkinliklerin düzenleneceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bilgi birikimini ve tecrübesini, milletimizin yararına sunmak gibi temel bir misyonumuz var. Salgınla birlikte yüz yüze olmadığımız bir ortamda, online olarak öğretim faaliyetlerimizi sürdürmeye başladık. Mensuplarımızın özverileri sayesinde de süreçleri doğru şekilde yönettik” dedi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de, “Türkiye’de 23 ilimizde olgunlaşma enstitüleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir, örnek projeleriyle bir adım önde” diye konuştu.