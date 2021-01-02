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    02.01.2021 - 07:00 |

    Dokuz Eylül Rotary’den öğrencilere destek

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü, Kocatepe Mehmet Lütfiye Dönmez İlkokulu’nu Toplum Birliği Okulu ilan etti.

    Dokuz Eylül Rotary’den öğrencilere destek

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü, Kocatepe Mehmet Lütfiye Dönmez İlkokulu’nu Toplum Birliği Okulu ilan etti. Bu doğrultuda atılan ilk adım hem öğrencilerin hem de velilerin yararlanabileceği bir ‘Destek Eğitim Odası’ oldu. Öğrencilerin çeşitli faaliyetlerini gerçekleştirebileceği bu odada aynı zamanda veliler için meslek edindirme ve okuma-yazma gibi kurslar da düzenlenecek.

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