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    HaberlerEge Haberleri Dokuz Eylül Rotary’den online Göbeklitepe turu
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    15.01.2021 - 07:00 |

    Dokuz Eylül Rotary’den online Göbeklitepe turu

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü Eşler Komitesi tarafından düzenlenen çevrimiçi toplantıda, Göbeklitepe yolculuğuna çıkıldı.

    Dokuz Eylül Rotary’den online Göbeklitepe turu

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü Eşler Komitesi tarafından düzenlenen çevrimiçi toplantıda, Göbeklitepe yolculuğuna çıkıldı. 30 yılı aşkın süredir tur rehberliyapan Academic Tour Profesyonel Rehberi Şerif Ersin, Göbeklitepe’nin dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğu olduğunu belirtti. Ersin “Toplamda 20 dini yapı var. Şimdilik yalnızca dördü açıldı, alt katmanlara indikçe daha eski yapılara ulaşılıyor” dedi. Kulüp Başkanı Betül Elmasoğlu ise, pandemi sebebiyle herkesin böyle online gezilere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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