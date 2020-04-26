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    HaberlerEge Haberleri Dokuz Eylül tek yürek!
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    26.04.2020 - 00:02 |

    Dokuz Eylül tek yürek!

    Dokuz Eylül Üniversitesi TBMM’nin kuruluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, pandemi nedeniyle online kutladı

    Dokuz Eylül tek yürek!

    Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, bu yıl küresel çapta yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirdi. DEÜ’lü öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler, online şekilde resmi internet adreslerinden yayınlandı. Kimileri 23 Nisan’a özel dans gösterileri hazırlarken diğer öğrenciler de İstiklal Marşı’nı enstrümanlarıyla çaldı, geleceğe dair düşüncelerini paylaştı.

    Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Geleceğimizin teminatı olan en değerli varlıklarımız çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

    ‘Gururlandık’

    Rektör Hotar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı sıkıntılı günleri umutsuzluğa kapılmadan, çocuklarımıza inanarak atlatacağımıza eminiz. Sağlığımız için evlere kapandığımız bu günlerde en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan’ı, Dokuz Eylül ailesi olarak coşkuyla kutladık. Öğrencilerimizin müthiş bir uyum ve coşkuyla İstiklal Marşımızı icra etmeleri bizi gururlandırdı. Bir kez daha meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

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