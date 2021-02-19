Dokuz Eylül yükselişte

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP), bu yılın üniversite sıralamasını açıkladı. Dünyadan 3 bin üniversiteyi; makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliği başlıklarında değerlendiren listede, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) üst sıralara tırmandı. Türk üniversiteleri arasında sekiz basamak yükselip 9’uncu olan DEÜ, ilk 10’a girdi. Dünya sıralamasında ise 27 basamak ilerleyip 971’inci sırada yer aldı.

Hedef ilk 500

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2018-2022 Dönemi Yükseköğretim Uluslararası Strateji Belgesi çerçevesinde pilot üniversite seçilen bir kurum olarak dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girme hedeflerinde emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Akademik üretkenliğe odaklanan URAP sisteminin temelini üniversitelerin yaptığı bilimsel yayınlar oluşturuyor. Akademik makalelerin aldığı atıf sayısındaki artış bize başarıyı getirdi. Emeği geçen mensuplarımızı kutluyorum. Biz de altyapı ve teknolojik kapasitemizi sürekli güncelleyip onlara destek oluyoruz” diye konuştu.

Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün veriler kullanılarak, üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasına, 112 Türk üniversitesi girdi.