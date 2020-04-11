Dokuz Eylül’de testler başladı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen numunelerin gerçek zamanlı PCR teknolojisiyle analiz edildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İlk gün 500 numunenin analizi yapıldı. Bu sayıyı kısa zamanda 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Merkezin, üniversitenin İzmir Balçova’daki Sağlık Yerleşkesi’nde hizmet vereceğini ifade eden Hotar, şöyle konuştu:

7/24 esası çalışacaklar

“TUSEB tarafından 3 aylık süre ile işe alınan 20 laboratuvar çalışanı ve yine üniversitemiz tarafından sağlanan 8 destek elemanımızın yer aldığı 34 kişilik ekip, 7/24 esasıyla çalışmalarını yürütecek. Merkezimiz ilk etapta Ege Bölgesi’ne hizmet verecek ancak ihtiyaç olması durumunda diğer bölgelere de destek olacak. Birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz.”