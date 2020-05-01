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    HaberlerEge Haberleri Dokuz Eylül’den güzel haber geldi
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    01.05.2020 - 00:05 |

    Dokuz Eylül’den güzel haber geldi

    Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören 3 hasta taburcu edildi.

    Dokuz Eylül’den güzel haber geldi

    Yaşları 70, 71 ve 92 olan hastalar verdikleri zorlu mücadelenin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı. Hastaların durumu hakkında konuşan Başhekim Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, “3 hastamız da yaklaşık 1 ay tedavi gördü. Hastalarımızdan biri yoğun solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı, 10 gün içerisinde durumundaki iyileşmeyle birlikte yeniden servise aldık. Bugün geldiğimiz noktada çalışma arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz mücadelenin vardığı noktadan gururluyuz” dedi.

    7/24 görevde

    Dokuz Eylül Üniversitesi’nin pandemisiyle mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar da, “Tüm birimlerimizle bu salgınla mücadelede 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi verilen bu çaba sonuçsuz kalmıyor” diye konuştu.

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