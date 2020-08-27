Dokuz Eylül’den ilk bayrak müzesi

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Buca’da açacağı Türkiye’nin ilk milli bayrak müzesi olma özelliğini taşıyan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi için çalışmalar hızla devam ediyor. DEÜ’ye ait Eylül Köşkü sergilemeye uygun olarak yeniden dekore edildi, çevre düzenlemesi de müzeye özel şekilde yeniden yapılıyor. 9 Eylül’de kurumsal açılışı gerçekleştirilecek müzede, Türk bayrağının tarihçesini anlatan önemli eserlerin yanı sıra Türk Devletleri’nin bayrakları da sergilenecek. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Müzemiz sayesinde çocuk ve gençlerimizin ‘vatan’ sevgileri pekişecek” dedi.