Dokuz Eylül’den yerli malzeme...

DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Kimya Laboratuvarı. hali hazırda endüstrinin analiz taleplerine cevap veriştu, ağız ve diş sağlığı merkezlerine ait diş metali, porselen ve akrilik numunelerinin de analizlerini yapıyor. Diş Hekimliği alanında kullanılan 4 ana malzemenin analizinsı aynı anda yapıldığı Türkiye’deki tek merkez olan laboratuvarda, aynı zamanda ar-ge çalışmaları da yapılıyor. Laboratuvar, yerli cevherlerden CRM üretmek üzere ar-ge çalışmalarında önemli bir yol kat etti.

Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanrıverdi fakültede yer alan ve madencilik konusunda endüstriye yönelik birçok ar-ge faaliyetinin çıkış noktası olan laboratuvarın Türkiye’de dental analizlerin tamamının yapılabildiği ilk laboratuvar olduğunu söyledi, “Türkiye’de diş protez analizleri konusunda analiz hizmeti veren çok sayıda laboratuvar var. Ancak bizim laboratuvarımız, 4 ana analizin aynı anda yapılabildiği tek laboratuvar. 2021 yılı içerisinde yerli sertifikalı referans malzemeleri üniversitemizin adıyla, ülkemiz laboratuvarlarının hizmetine sunmayı planlıyoruz” diye konuştu. Türkiye’deki ağız ve diş sağlığı merkezlerinin tamamına yakınıyla çalıştıklarını belirten Öğr. Gör. Fatih Turan, “Ağız ve diş sağlığı merkezleri, kullanılan diş malzemelerini her yıl ihale yoluyla temin ediyor. Temin sırasında malzemelerin kimyasal analizleri yapılarak, standartlara uygun olup olmadığı kontrol ediliyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, “En büyük gurur, bu sertifikalı referans malzemenin üniversitemizin markasıyla pazarlanması” şeklinde konuştu.