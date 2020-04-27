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    HaberlerEge Haberleri Dokuz Eylül’ün virüs raporu...
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    27.04.2020 - 00:03 |

    Dokuz Eylül’ün virüs raporu...

    Dokuz Eylül’ün virüs raporu...

    Kovid-19’a karşı tüm imkanlarını seferber eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne yapılan başvuru ve tanı sayıları, hizmet veren personel ve yatak sayıları ile tedavi gören hasta sayılarını açıkladı. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hastanemize bugüne kadar 3854’ü erişkin, 121’i çocuk olmak üzere toplam 3975 vatandaşımız Kovid-19 şüphesiyle başvurdu. Erişkinlerin yaş ortalaması 42, çocukların yaş ortalaması da 7,5 olarak tespit edildi. 85’i yoğun bakım, 688’i ayakta ya da yatırılarak toplamda 773 hastamız tedavi hizmeti aldı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti. Diğer hastalarımızın ise tedavileri devam ediyor” dedi.

    İmmün plazma yöntemi

    İyileşen hastalardan bağışçı olmaları durumunda immün plazma toplandığını belirten Hotar, “Hastanemizde bakanlığın onayladığı immün plazma tedavisi de uygulanıyor. Günde 25 bağışçıdan immün plazma toplanabiliyor. Kovid-19 pozitif olan ve tedavi sonucu iyileşen hastaların bağışladığı immün plazmaları bu güne kadar 5 yoğun bakım hastamıza naklettik. Bir hastamızın durumu iyiye gittiği için servise alındı. Dört hastamızın da yoğun bakımda tedavisini sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

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