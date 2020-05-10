10.05.2020 - 00:02 |
Dokuz mahalleye 143 ton asfalt
Bayraklı Belediyesi, bir yandan salgınla mücadele ediyor, bir yandan da diğer hizmetlerini aksatmıyor. Salgın nedeniyle sokaklardaki trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarını sürdüren ekipler, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Bayraklı’nın cadde ve sokaklarına son 1 yılda toplam 108 bin ton asfalt döküldü, koranavirüs salgını sürecinde de ilçenin 9 mahallesinde 143 tonluk asfalt yama işlemi yapıldı.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.