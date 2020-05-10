Dokuz mahalleye 143 ton asfalt

Bayraklı Belediyesi, bir yandan salgınla mücadele ediyor, bir yandan da diğer hizmetlerini aksatmıyor. Salgın nedeniyle sokaklardaki trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarını sürdüren ekipler, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Bayraklı’nın cadde ve sokaklarına son 1 yılda toplam 108 bin ton asfalt döküldü, koranavirüs salgını sürecinde de ilçenin 9 mahallesinde 143 tonluk asfalt yama işlemi yapıldı.