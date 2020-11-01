Dokuz noktaya yardım çadırı

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan çadırı ziyaret eden Başkan Mustafa İduğ, “Bir kez daha gördük ki riskli yapıların en kısa sürede ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu yapıların yerine acilen depreme dayanıklı konutlar inşa edilmeli” dedi. Bornova Belediyesi’nin oluşturduğu Kriz Masası’nın 24 saat boyunca hizmet vereceğini söyleyen Başkan İduğ, “Kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıyoruz. Seyyar tuvaletler kurduk. Tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın” diye konuştu. İduğ, Bornova’da yıkılan binanın olmadığını vurguladı.