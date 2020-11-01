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    HaberlerEge Haberleri Dokuz noktaya yardım çadırı
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    01.11.2020 - 07:00 |

    Dokuz noktaya yardım çadırı

    Bornova Belediyesi, geceyi sokakta geçirecek vatandaşlar için kentin 9 noktasında yardım alanları oluşturdu. Vatandaşlara kumanya ve battaniye yardımında bulunuldu.

    Dokuz noktaya yardım çadırı

    Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan çadırı ziyaret eden Başkan Mustafa İduğ, “Bir kez daha gördük ki riskli yapıların en kısa sürede ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu yapıların yerine acilen depreme dayanıklı konutlar inşa edilmeli” dedi. Bornova Belediyesi’nin oluşturduğu Kriz Masası’nın 24 saat boyunca hizmet vereceğini söyleyen Başkan İduğ, “Kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıyoruz. Seyyar tuvaletler kurduk. Tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın” diye konuştu. İduğ, Bornova’da yıkılan binanın olmadığını vurguladı.

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