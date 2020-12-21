Dolaplarda gizli kalmış kıyafetler

Günümüzde, her yaş grubundan insanın pek çok alandaki ihtiyaçlarını internet alışverişiyle giderdiğini belirten Gizli Dolap markasının sahibi Ayşem Kalyoncu, online ikinci el pazarının salgından en az etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkat çekti. Kalyoncu, internetle birlikte alıcının satıcıya kolay ulaştığını ve tüketicilerin sahip olduğu ikinci el eşyayı kolayca ve makul fiyatlara alıp satabileceğini fark etmesinin bu alana talebi artırdığını ifade etti.

Kalyoncu, “Özellikle kadınlar alışveriş yapmayı ve modayı çok seviyor. Benim de evimde alıp giymediğim, henüz üzerlerinde etiketleri bulunan kıyafetlerimin olduğu bir dolap vardı. Ev sakinleri her geçen gün yenisini aldığım kıyafetlere laf etmesin diye aldıklarımı o dolaba koyar, saklardım. Zamanla çevremdeki pek çok kadının da aynı şeyi yaptığını duydum ve gördüm. İşte Gizli Dolap ile dolaplarda gizli kalanları gün ışığıyla buluşturan yeni nesil bir alışveriş sistemi yarattık” dedi.