19.03.2020 - 07:00 | | DHA
‘Dolaşım riskine karşı tedbirli olun’
TÜRKİYE’de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, okulların da tatil edilmesiyle birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi.
TÜRKİYE’de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, okulların da tatil edilmesiyle birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi. Ancak uzmanlar, dolaşım riskine karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşların bulunduğu coğrafyadan ayrılmasının kötü sonuçları olabileceğini söyleyen İzmir’deki özel bir hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Anar Sadıgov, “Açık ortamlarda virüs, kapalı ortama göre daha az yayılıyor ancak yine de tedbirli olunmalı” dedi. l
Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldıHollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.