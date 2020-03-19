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    HaberlerEge Haberleri ‘Dolaşım riskine karşı tedbirli olun’
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    19.03.2020 - 07:00 | | DHA

    ‘Dolaşım riskine karşı tedbirli olun’

    TÜRKİYE’de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, okulların da tatil edilmesiyle birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi.

    ‘Dolaşım riskine karşı tedbirli olun’

    TÜRKİYE’de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, okulların da tatil edilmesiyle birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi. Ancak uzmanlar, dolaşım riskine karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşların bulunduğu coğrafyadan ayrılmasının kötü sonuçları olabileceğini söyleyen İzmir’deki özel bir hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Anar Sadıgov, “Açık ortamlarda virüs, kapalı ortama göre daha az yayılıyor ancak yine de tedbirli olunmalı” dedi. l 

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