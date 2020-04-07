Domates dışsatımcıya kazandırıyor

Türkiye’nin sebze meyve mamulü ihracatı yılın ilk üç ayında yüzde 11 artışla 375 milyon dolardan 417 milyon dolara yükseldi. Domatesin kurusu ve salçası gibi mamülleri ise biçok ülkeye satıldı. Salça, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 46.5 milyon dolar; kurusu ise yüzde 12’lik artışla 24 milyon dolar kazandırdı. Katma değerli ürünlere yöneldiklerini söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ne yaş meyve sebzeden vazgeçiyoruz ne de mamulünü ikinci plana atıyoruz” dedi.