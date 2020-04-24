24.04.2020 - 00:04 |
Domates fidelerini Başkan Bilgin ekti
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Bilgin, Develi Mahallesi’nde domates fidesi dikimi yapan üreticileri arazide ziyaret edip salgına karşı maske hediye etti. Daha sonra eline aldığı domates fidelerini toprakla buluşturan Bilgin, çiftçi ve üreticilerin yasaktan muaf tutulmasının çok yerinde bir karar olduğunu dile getirdi. Alın terini toprağa akıtan emekçilere teşekkür eden Bilgin, “Belediye olarak çiftçinin ve üreticinin yanındayız. Daha önce de Tirkeş Mahallesi’nde tütün fidesi dikmiştik” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.