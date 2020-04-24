Domates fidelerini Başkan Bilgin ekti

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Bilgin, Develi Mahallesi’nde domates fidesi dikimi yapan üreticileri arazide ziyaret edip salgına karşı maske hediye etti. Daha sonra eline aldığı domates fidelerini toprakla buluşturan Bilgin, çiftçi ve üreticilerin yasaktan muaf tutulmasının çok yerinde bir karar olduğunu dile getirdi. Alın terini toprağa akıtan emekçilere teşekkür eden Bilgin, “Belediye olarak çiftçinin ve üreticinin yanındayız. Daha önce de Tirkeş Mahallesi’nde tütün fidesi dikmiştik” dedi.