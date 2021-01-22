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    22.01.2021 - 07:00 |

    Domateste kota sevinci

    Rusya Federasyonu, Türk domates ihracatçısına altı ay nefes aldıracak, ithal domates kotasını 50 bin ton arttırma kararı aldı.

    Domateste kota sevinci

    Rusya Federasyonu, Türk domates ihracatçısına altı ay nefes aldıracak, ithal domates kotasını 50 bin ton arttırma kararı aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan ve Türkiye’ye uygulanan domates kotasının 250 bin tona çıkmasının ihracatçıları sevindirdiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Domates ihracatımızın arttığı süreçte Rusya’ya olan domates ihracatımız yüzde 28’lik düşüşle 86 milyon dolardan, 62 milyon dolara geriledi. Bu düşüşün en büyük etkeni Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatındaki kota. Bu kota kaldırıldığı takdirde Rusya’ya domates ihracatımız 100 milyon doların üzerine taşıyabiliriz” diye konuştu.
    Tamamen kalkmalı
    Sektörün beklentisinin, kotanın tamamen kaldırılması olduğunu sözlerine ekleyen Uçak, “Rus Halkı, Türk domatesini seviyor. Bu kotanın tamamen kaldırılmasını sadece biz değil, Rus Halkı da istiyor” dedi.

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