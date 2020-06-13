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    HaberlerEge Haberleri Domuzlar, Bodrum sokaklarını turladı
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    13.06.2020 - 00:03 |

    Domuzlar, Bodrum sokaklarını turladı

    Bodrum’da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi. Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir sitenin önüne gelen domuzlar, sitenin önündeki yeşillik alana girdi.

    Domuzlar, Bodrum sokaklarını turladı

    Domuzlar yiyecek aradıkları sırada, yeşillik alanı talan ederken, bir vatandaş da olayı cep telefonu ile kaydetti. Görüntüyü çeken vatandaş, “Burası şehrin merkezi, artık bunlar iyice yüzsüzleşti şehre inmeye başladı” notuyla sosyal medyada paylaştı. Domuzlar, vatandaşlar tarafından kovuldu. l DHA

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