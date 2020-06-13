Domuzlar, Bodrum sokaklarını turladı

Domuzlar yiyecek aradıkları sırada, yeşillik alanı talan ederken, bir vatandaş da olayı cep telefonu ile kaydetti. Görüntüyü çeken vatandaş, “Burası şehrin merkezi, artık bunlar iyice yüzsüzleşti şehre inmeye başladı” notuyla sosyal medyada paylaştı. Domuzlar, vatandaşlar tarafından kovuldu. l DHA