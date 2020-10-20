Dönüşen eğitime 3 milyon lira hibe

Ege Üniversitesi (EÜ) Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) Mükemmeliyet Merkezi öncülüğünde hazırlanan proje, ERASMUS+ Yükseköğretim Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2- Stratejik Ortaklıklar başlığı altında Türkiye’den desteklenen 19 proje arasında 3 milyon lira (308.070 euro) ile en yüksek hibeyi almaya hak kazandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Proje, ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren salgın sürecinde eğitim olanaklarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak” dedi. Proje ortağı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız da, “Pandemi döneminde tüm ülkelerde yüz yüze eğitim olanaklarının çok azaldığı bir dönemde, PLM konusunda uzaktan eğitim olanağına ve PLM uzmanlarının yetiştirilmesine odaklanan çok yeni bir konsept” diye konuştu.

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Öte yandan EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Öğretim Birimi (TÖBİR/TTC), Türkiye’nin, İzmir’in ve Ege Üniversitesinin dünyaya açılan pencerelerinden biri olmaya devam ediyor. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Üstün, “Dil kültür ilişkisi bağlamında kültür aktarımıyla harmanlanmış bir eğitim program kurguladık” dedi.

Bağımsızlık Yolunda Azerbaycan Konferansı

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (TDAE), güncel konulara yönelik çevrimiçi etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Daha önce Karabağ Sorunu ve Türkiye-Rusya İlişkileri konularında online etkinlik düzenleyen EÜ TDAE, şimdi de “Bağımsızlık Yolunda Azerbaycan” konulu çevrimiçi bir konferans düzenliyor. Bugün saat 14.00’te başlayacak etkinlik “Zoom” uygulaması üzerinden gerçekleşecek.