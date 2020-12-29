'Dönüşüm elzem'

İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından riskli konutlarda oturanlar binalarını dönüştürmek için müteahhitlik firmalarına başvuruları hızlandırdı. Yaşanan afetin ardından telefonlarının kilitlendiğini anlatan İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, vatandaşların hak kayıpları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi, “Vatandaşlar bir araya gelip anlaşsalar da binalar yıkıldığı zaman farklı mağduriyetler ortaya çıkıyor. Büyükşehir belediyesi ya da ilçe belediyeleri bu konuda bir adım atarlarsa çok düşük hak kayıplarıyla bu sorunun önüne geçilmiş olur. Aksi takdirde vatandaşlarımız 30 konutluk bir binada oturuyorsa yeni yönetmelikle beraber daire sayısı 20 ya da 22’ye düşüyor” dedi. İzmir’de yeni yönetmeliklere uygun bina inşa etmek için boş arsa bulamadığını anlatan Yıldırım, “İzmir’e nereden girerseniz girin gecekonduyla karşılaşırsınız. Bu bizi üzüyor. Hem yerel yöneticiler hem hükümet olarak İzmir’i dönüştürmemiz elzemdir” diye konuştu.