Dönüşüm kararı!

Bayraklı Belediyesi meclisi aralık ayı birinci oturumunda gündem depremdi. Başkan Serdar Sandal, meclise sunduğu önergeyle önemli bir karara öncülük etti, “Yurttaşlarımızın bize en çok sorduğu sorulardan biri; bundan sonra az ve orta hasarlı yapılarıyla ilgili neler yapacaklarıyla ilgili konuydu. Meclisimize havale ettiğimiz kararla bugün vatandaşlarımızın bu anlamdaki mağduriyetlerini giderecek bir önergeyi meclisimize sunduk ve oy birliğiyle kabul edildi. Komisyondan geldiği haliyle umarım Büyükşehir’imize, oradan da gerekli kararı aldıktan sonra vatandaşımızın önündeki engeli kaldırmış oluruz. Bundan sonraki süreç uygun kredi koşullarını yaratıp vatandaşımızın binalarını yıkıp daha sağlıklı konutlara ulaşmaları. Çünkü 2005 yılında az hasarlı verilen binalarımız bugün depremde yıkıldı. O yüzden deprem yönetmeliği öncesi yapılan bütün yapı stokunun tekrar yenilenmesi gerekiyor. Orta hasarlı binalarımızın da güçlendirilerek yeniden oturulabilir hale getirilmesi bize göre çok doğru bir iş değil. Gerek zemin etüdü gerek kullanılan demir ve beton kalitesi gerekse ilgili yönetmelikler gereği bu binaların bir sonraki depremde ciddi hasarlarla karşı karşıya kalacağı gün gibi açık” dedi.

Herkes işini yapacak

Belediye çalışanlarının toplu sözleşme haklarıyla ilgili gelen soru üzerine açıklama da yapan Sandal, “6 aydır bürokratlarımız bu alanda çalışıyordu.

Herkes yaptığı işin ücretini alacak. Disiplinde ise sendika ile birlikte karar almak istiyoruz. Kimseye hak etmediği kazancı vermeyeceğiz. Kimsenin işi ve aşıyla oynamak istemiyoruz. Yeter ki çalışanlar işlerini layıkıyla yapsın. Amacımız iş disiplinini sağlamak. Herkes işini yapacak” diye konuştu.