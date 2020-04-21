Dönüşümde 2. adım

Koronavirüs salgınıyla dört koldan mücadele eden Konak Belediyesi, ilçenin kalkınması için daha önce başlattığı çalışmalara da hız kesmeden devam ediyor. Göreve gelir gelmez Gültepe planlarını meclisten geçiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şimdi de İzmir’in en eski mahallelerine ev sahipliği yapan, şehrin köklü tarihini, kentin belleğini barındıran Beştepeler’de kentsel dönüşümün önünü açacak imar planlarında sona gelindiğini açıkladı.

‘Onay gelsin, başlıyoruz’

Etüd Proje Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Birimi’yle toplantı yapan Batur, kentsel dönüşüm amaçlı Beştepeler Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmalarını inceledi. “Konak’a belediye başkanı olarak gelmemizin en büyük sebebi, ilçemizde kentsel dönüşümü sağlamak. Bunda kararlıyız” diyen Batur, “Şehrimizin siluetine, tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak, hızla hayata geçirmek ve hemşehrilerimizi daha çağdaş bir hayata kavuşturmak istiyoruz. İlk adımı Gültepe’yle attık ve altı ayda planları revize edip büyükşehire gönderdik. Onay çıkınca da harekete geçeceğiz. Beştepeler için de yaklaşık sekiz atdır, yoğun bir mesaiyle planları hazırlıyor” diye konuştu.

En güzel manzara

Gültepe ve Beştepeler’in, İzmir’in en güzel manzarasına sahip bölgeler olduğunu dile getiren Batur, “Çalışmalar, bölgede yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşımızın yani Konak’ın nüfusunun yaklaşık üçte birinin hayatını etkileyecek. Biz kentsel dönüşüme sadece binaları yenilemek olarak yaklaşmıyoruz. Bunu Gültepe için de söylemiş, planları revize ederken, de bölgede yeşil alanları da kapsayan sosyal kullanım alanlarını 6 kat artırmıştık. Konak’ta daha modern bir hayat, işte böyle adım adım kurulacak” ifadelerini kullandı.

YENİ YAŞAM ALANI

Beştepeler Bölgesi İmar Planı Revizyonu çalışmalarıyla; Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe mahalleleri olmak üzere toplam 200 hektarlık bir alanda, 50 bin kişilik bir nüfus, çağdaş ve modern bir yaşam alanına kavuşacak.