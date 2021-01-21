Dönüşümde uzlaşı şart

Karabağlar Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen “Deprem ve Kentsel Dönüşüm Çalıştayı”, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde gerçekleşti.



Kentsel dönüşümün vatandaşlarla yüzde yüz uzlaşı sağlanarak yapılması ve odağında mutlaka yerel yönetimlerin olması gerektiğini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Konuyla ilgili 5393 ve 6306 sayılı yasalar birleştirilmeli ve bu işe siyaset karıştırılmamalıdır. Sonuçta söz konusu olan insanlarımızın ve kentlerimizin geleceğidir. Doğru projeleri kim yaparsa yapsın destekleyeceğiz. Kentsel dönüşüm siyasete kurban edilmemeli. Çarpık kentleşme hepimizin sorunu. Hazırlanacak projelerin doğruluğu ve uygulanabilirliğiyle ilgili sivil toplum kuruşlarından meslek odalarına kadar ilgili herkesin görüşü alınmalı” diye konuştu.



‘Yol gösterici olur’



Çalıştay sonuçlarının kentsel dönüşümde yol gösterici olacağını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da “Büyük bir depremde en büyük hasarı alacak ilçelerden biriyiz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurduk. Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümü gerçek anlamıyla Karşıyaka’da uygulama konusunda bir irademiz var. Hocaların, meslek uzmanlarının değerlendirmeleri çok önemli” dedi.



Dünyada birinci



İMO İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, “Dünyada 2020’de meydana gelen depremlerde 205 kişi yaşamını yitirdi. Bu kayıpların 159’u maalesef ülkemizde. 30 Ekim depremi ile de İzmir, ölümlü depremlerde birinci sırada. Bu deprem bize denetim sisteminin ne kadar önemli olduğunu, yapı stokunun sorgulanması ve risk taşıyanların yenilenmesi gerektiğini de gösterdi! diye konuştu.