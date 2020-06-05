Dönüşümde yeni adım

Kuşadası Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında alınan kararla kullanılmaya başlanan yeni kurumsal logosu tescillendi. Kuşadası Belediyesi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru üzerine 10 yıl süreyle tescil edilen yeni logo, lacivert kale simgesinin üzerinde yer alan altın varaklı kuş ve dalga figüründen oluşuyor.

Beğeni topladı

Kurumsal yapı oluşturmanın ilk adımının logo tasarımı olduğunu belirten Başkanı Ömer Günel, “Belediyeyi temsil eden, akılda kalıcı tasarımı ve modern çizgileri ile büyük beğeni alan yeni logomuzu tescillettik. Belediyemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Asfalt seferberliği

Öte yandan belediye, ilçe genelinde başlattığı altyapı yenileme çalışmalarına asfaltlama seferberliği ile devam ediyor. “Kuşadası’nda hizmetin ulaşmadığı tek bir sokak bile kalmayak” diyen Günel, “Göreve geldiğimizde, anket ve saha araştırmalarıyla en önemli sorunlardan bir tanesinin üst yapı olduğunu tespit ettik. Toplam 230 bin metrekare asfaltlama, 120 bin metrekare de parke çalışması yapılacak. Böylece Kuşadası yine çok önemli bir hizmete kavuşacak” ifadelerini kullandı.