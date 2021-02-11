11.02.2021 - 00:02 |
‘Dönüşüme zemini biz hazırlayacağız’
Bornova Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası ölçekte girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Kamuoyuna geçen ay duyurduğu StormLog adlı projeyle iklim değişikliği konusundaki duyarlılığını gösteren Belediye, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’yle birlikte geliştirdiği Dirençli Kentler İçin İklim Uyumlu Binalar adlı projeyle yerel iklim planları ve stratejilerinin geliştirilmesi ve karar verme araçlarının hazırlanması hedefiyle Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı’na başvuru yaptı.
İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkileyen en önemli sorunların başında geldiğini belirten, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “2020-2024 Stratejik Planı’nda belirtilen hedeflere yönelik adım attık. Türkiye’deki yapı stoğunun yerelden ulusala iklim değişikliğine uyum sağlamaya hazırlıksız bir şekilde geliştiğine dikkat çeken Başkan İduğ, “Bu projemizle, pilot kent olarak, ülke çapındaki dönüşüme zemin hazırlayacağız” diye konuştu.