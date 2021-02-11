‘Dönüşüme zemini biz hazırlayacağız’

İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkileyen en önemli sorunların başında geldiğini belirten, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “2020-2024 Stratejik Planı’nda belirtilen hedeflere yönelik adım attık. Türkiye’deki yapı stoğunun yerelden ulusala iklim değişikliğine uyum sağlamaya hazırlıksız bir şekilde geliştiğine dikkat çeken Başkan İduğ, “Bu projemizle, pilot kent olarak, ülke çapındaki dönüşüme zemin hazırlayacağız” diye konuştu.