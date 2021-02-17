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    HaberlerEge Haberleri Dönüşümün mağduru olmayın!
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    17.02.2021 - 00:03 |

    Dönüşümün mağduru olmayın!

    İnşaat yüksek mühendisi olan İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD) Başkanı Feyyaz Sungur, kentsel dönüşüm konusunda uyarılarda bulundu.

    Dönüşümün mağduru olmayın!

    “Kentsel dönüşüm kentsel mağdurlar yaratmasın” diyen Sungur, herkesi memnun edecek sağlıklı sonuçlar almak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

    3’te 2 çoğunluk gerekiyor

    “İlk olarak belediyeden binanızın imar durumuna baktırın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onay verdiği firmalara risk analizi yaptırın. Ardından yönetmeliklere uygun şekilde projenizi yaptırın. Binanın yeniden yapımı için 3’te 2’nin onayıyla karar çıkar. Bina tahliye olduktan sonra, isteyen mülk sahipleri, kira yardımı talep edebilir ve 18 ay boyunca kira yardımı alabilir. Kat malikleri kendi binalarını, hiçbir müteahhide gerek kalmadan, kentsel dönüşüm kredisinden faydalanarak yaptırabilirler. Eğer riskli bina münferit olarak yapılacak ise kentsel dönüşüm de tecrübeli firmalarla çalışılmalı.”

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