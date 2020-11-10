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    HaberlerEge Haberleri ‘Dönüşümün önünü açacak’
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    10.11.2020 - 00:02 |

    ‘Dönüşümün önünü açacak’

    ‘Dönüşümün önünü açacak’

    Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden çıkan ve eski yapıların kat sayısı korunarak yenilenmesinin önünü açan kararla kat mülkiyeti engeline takılan çok sayıda riskli apartmanın yenilenebileceğini belirtti.

    Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, İzmir’de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği, bin 35 kişinin yaralandığı depremin ardından, kentsel dönüşümünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Dr. Karabağ, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden çıkan ve eski yapıların kat sayısı korunarak yenilenmesinin önünü açan kararla kat mülkiyeti engeline takılan çok sayıda riskli apartmanın yenilenebileceğini kaydetti.

    Kat sayısı korunacak

    Karşıyaka Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin uygun bulunduğuna dikkat çeken Dr. Ebru Karabağ Aydeniz, kararın kat mülkiyeti sorununu önemli ölçüde çözeceğini kaydetti.

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