Dönüşümüz muhteşem olacak

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi Karşıyaka’nın oyuncuları, kulübün verdiği programa göre antrenmanlarına evde devam ediyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle ligin haziran ayına ertelenmesi sonrası evinde formunu koruyan takımın genç yeteneği Görkem Ali Kınay, tüm arkadaşlarının tedbirlere harfiyen uyduğunu, zor zamanları sorunsuz şekilde atlatıp tam motivasyonla lige döneceklerini belirtti.

‘Biz büyük bir camiayız’

Sahalara muhteşem bir dönüş yapacaklarını dile getiren Kınay, “Soner ve Atilla Hoca’larımızla her gün görüşüyoruz, onların talimatlarıyla çok iyi çalışıyoruz. Takım arkadaşlarımla da bir aile gibiyiz. Kulübümüzü en iyi yere taşımak için ant içtik. Karşıyaka çok büyük bir camia, burada yaşadığım duyguları hayatım boyunca hiçbir yerde yaşamadım. Yıllardır bu kulüpte yer alıyorum. En kötü zamanlarımızda bile, taraftarımızla birlikte taşın altına elimizi koyduk. Önce eski günlere döneceğiz, ardından da hak ettiğimiz yere geleceğiz. Taraftarımıza kavuşup Karşıyakamız’ı önce bir üst lige sonra en iyi yere taşıyacağız” dedi.

“Turgay Başkan, bir baba gibi”

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın kendilerine her konuda çok destek olduğunu belirten Görkem Ali Kınay, “Karşıyaka Kulübü’nü en iyi yerlere getirmek için gece gündüz çalışıyor. Bizlerle de diyaloğu çok iyi, hiçbir isteğimizi geri çevirmiyor, bir abi bir baba gibi her ihtiyacımıza koşuyor. Bizim motivasyonumuzu yüksek tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu birlik duygusuyla bir üst lige çıkacağız” diye konuştu.

Tesislere kapanacak

Karşıyaka, sezonun yeniden başlangıç tarihi belli olur olmaz tesislerine kapanacak. Spor organizasyonlarının durduğu 19 Mart’tan bu yana bireysel programlarla antrenman yapan yeşil kırmızılılar, haziran ayı içinde yeniden başlaması planlanan liglerin net tarihi belli olur olmaz sahaya inecek. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde kampa girecek Karşıyaka, futbolcuların tesisten çıkmalarını ve dışarıdan tesise ziyaretçi girmesini tamamen yasaklayacak.