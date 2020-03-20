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    20.03.2020 - 00:03 |

    Dördüncü Altın Bilezik

    Bornova Belediyesi, farklı sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacına yönelik başlattığı çalışmaları, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası ile imzaladığı anlaşmayla sürdürüyor

    Dördüncü Altın Bilezik

    Nitelikli ara elemanla istihdam sorununun çözümüne katkı koymayı hedefleyen Bornova Belediyesi, kentteki iş dünyasının desteğini alan Altın Bilezik projesi kapsamında, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası ile işbirliğine imza attı.

    Meslek odalarıyla yapılacak çalışmaların istihdama önemli katkı sağladığını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Her yıl 300 olan kursiyer sayımızı, Evka- 3’te büyütüp gastronomi merkezine dönüştüreceğimiz mutfak atölyesinde ve Çamdibi’nde açacağımız yeni yerimizde artırmayı hedefliyoruz. İşbirliğimiz hayırlı olsun” dedi.

    İhtiyacımız fazla

    İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen ise “Nitelikli elemana en çok ihtiyacı olan sektörlerin başında geliyoruz. 2011 yılından bu yana 2 bin 700 kişiye mesleki eğitimi verip istihdamlarını sağladık. Sizlerin desteği ve işbirliği ile bu rakamları daha da artıracağız” diye konuştu.

    Bornova Belediyesi, Altın Bilezik Projesi kapsamında daha önce MTK (Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği), İzmir Eczacılar Odası ve Kişisel Bakım, Kuaför, Güzellik Salonları ve Kuru Temizleme Grubu ve İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ile de işbirliği protokolü imzalamıştı.

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