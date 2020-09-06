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    HaberlerEge Haberleri Dördüncü denetimde sevindiren manzara
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    06.09.2020 - 00:03 |

    Dördüncü denetimde sevindiren manzara

    İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği genelge kapsamında, Milas’ta dördüncü salgın önlemleri denetimi gerçekleştirildi.

    Dördüncü denetimde sevindiren manzara

    Kaymakam Eren Arslan koordinasyonundaki denetime, Belediye Başkanı Muhammet Tokat, mülki amirler ve beraberindeki heyet katıldı. Esnaf ve vatandaşa uyarılarda bulunan Arslan, “Koronavirüsü yenmek istiyorsak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak uymamız gerekiyor” dedi. Tokat ise, “Esnaf ve vatandaşın pandemi kurallarına özen gösterdiğini gördük” diye konuştu.

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