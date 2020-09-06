Dördüncü denetimde sevindiren manzara

Kaymakam Eren Arslan koordinasyonundaki denetime, Belediye Başkanı Muhammet Tokat, mülki amirler ve beraberindeki heyet katıldı. Esnaf ve vatandaşa uyarılarda bulunan Arslan, “Koronavirüsü yenmek istiyorsak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak uymamız gerekiyor” dedi. Tokat ise, “Esnaf ve vatandaşın pandemi kurallarına özen gösterdiğini gördük” diye konuştu.