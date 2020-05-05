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    05.05.2020 - 07:00 | | DOĞAN ÇİZMECİ DHA

    Dördüncü yaş pastası trafik polislerinden...

    Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum günü pastasını alamayan, Anıl ve Merve Karaarslan çiftinin 4 yaşındaki kızı Eslem’e sürpriz yaptı.

    Dördüncü yaş pastası trafik polislerinden...

    Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum günü pastasını alamayan, Anıl ve Merve Karaarslan çiftinin 4 yaşındaki kızı Eslem’e sürpriz yaptı. Doğum günü pastasını alarak Karaarslan çiftinin evine giden polisler, minik kızın yüzünü güldürdü. Yeni yaşını polis ekipleriyle birlikte kutlayan Eslem, onlara teşekkür etti, “İlerde polis olmak istiyorum” dedi. Dede Metin Karaarslan da, “Polis arkadaşlarımızın bu jestini ben ömür boyu unutmayacağım. Eminim ki bugün 4 yaşına giren torunum da bu günü yıllar sonra bile hatırlayacak. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, polis memurlarımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu. l

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