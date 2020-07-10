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    HaberlerEge Haberleri Dördüncü zabıta amirliği Ova’ya...
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    10.07.2020 - 00:01 |

    Dördüncü zabıta amirliği Ova’ya...

    Dördüncü zabıta amirliği Ova’ya...

    Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki olaylara daha hızlı müdahale edebilmek ve denetimleri sıklaştırmak için amirliklerinin sayısını dörde çıkardı. Yeni ekip ve araçlarla güçlendirilerek Ova Pazaryeri’nde hizmete açılan Göksu Zabıta Amirliği, Ova ve Gediz bölgesinde hizmet verecek. Ekipler, özellikle yaz dönemiyle birlikte artan işportalardan hijyen denetimine, kaldırım işgalinden pazaryerine kadar birçok alanda denetimlerini artıracak.

    Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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