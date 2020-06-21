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    HaberlerEge Haberleri Dört dörtlük barınak
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    21.06.2020 - 00:03 |

    Dört dörtlük barınak

    CHP Nazilli Kadın Kolları ve Nazilli Hayvanseverler Derneği ilçedeki kediler, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde kısırlaştırıldı.

    Dört dörtlük barınak

    Hayvanların kontrolleri ve ihtiyaç duyan kedilerin tedavileri de yapılırken, CHP Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Arslan, canlara verdiği kıymetten dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Verilen hizmetin kaliteli olmasından dolayı can dostları özellikle merkeze getirdiklerini belirten Arslan, “Barınaktaki hayvanların bakımlarının ve sağlıklarının çok iyi olduğunu gördük” dedi.

    Öte yandan Büyükşehir, Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Nazilli’nin Turan Mahallesi’nde de sıcak asfalt, Germencik’in Kurtuluş Caddesi’nde de parke kaplama çalışmaları başladı. İncirliova’nın Osmanbükü Mahallesi’nde eskiyen yolda altyapı çalışmasına start verildi. Son olarak sıcak asfalt çalışmasına başlanacak.

    Maske kalem ve su

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, dün yapılan LGS sınavına giren öğrencilere ve velilerine maske, kalem ve su dağıttı. Aydın’ın 17 ilçesinde, sınav yapılan okullarda hazır bulunan AYBA ekipleri, gelecek hafta da YKS sınavlarında aynı hizmeti sunacak.

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