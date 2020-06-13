Dört farklı proje

Pandemi nedeniyle sosyal ağlar üzerinden jüri karşısına çıkan gençler, sosyal mesafeyi de gözeten projeleriyle dikkat çekti. Marketlerde kasada bekleme süresi azaltacak bir proje geliştiren Cengizhan Yurdakul ile İsmail Avcı, market sepetindeki ürünlerin kameralı sistem ile otomatik olarak tespit edecek sistem geliştirdi. Başak Yardım, Şevket İrdem, Ecem Coşan da, ALS hastalarının hayatını kolaylaştıracak bir bilgisayar uygulaması tasarladı.

Alper Saylam, Nur Keleşoğlu, Rıfat Orhan Çıkmazel ise, bina içinde kalan olup olmadığını tespit edebilmek için takip sistemini geliştirdi. Deniz Kurtel, Ceren Kahraman, Buse Pehlivan, sürücüsüz araçların yol ve trafik levhası takibi için kamera görüntülerini derin öğrenme yoluyla değerlendirmesini içeren bir projeye imza attı.