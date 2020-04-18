18.04.2020 - 00:00 |
‘Dört haftada toparlanırız’
TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmek için mücadele eden Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımların 4 haftada toparlanabileceğini açıkladı.
Futbolcularının evlerinde çalıştığını ifade eden deneyimli teknik adam, “Maçların başlaması için TFF tarafından öngörülen tarih 5 Haziran.
Bu sürece kadar toparlanmak için 4 hafta yeterli gibi gözüküyor. Ancak ne zaman sahalara ineceğimizin ve idmanlara başlayacağımızın tam netleşmesi gerekiyor. Oyuncular da bu durumdan rahatsız ancak sağlıklı kalabilmemiz için bu tedbirleri uygulamamız şart. Sağlıklı şekilde döneceğiz ve Süper Lig’e yeniden geleceğiz” ifadelerini kullandı.
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