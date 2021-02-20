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    HaberlerEge Haberleri Dört koldan yardım eli
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    20.02.2021 - 07:00 |

    Dört koldan yardım eli

    Gaziemir’de belediye, 7 bine yakın can dostu tedavi etti. Ekipler, Narlıdere’de yaralı doğan, Kuşadası’nda yavru kedi ve Manisa’da bir keçinin imdadına yetişti

    Dört koldan yardım eli

    Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Nisan 2019’dan bugüne 6 bin 982 can dostun tedavisini, bakımını ve rehabilitasyonunu yaptı, 107 hayvanı da sahiplendirerek yeni bir yuvaya kavuşturdu. Ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçedeki farklı noktalarda 22 ayda 10 bin 980 kilogramı köpek maması, 6 bin 906 kilogramı da kedi maması olmak üzere toplam 17 bin 886 kilogram mama dağıttı. Belediye Başkanı Halil Arda, “Havaların soğuduğu bu zor günlerde sokakta yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmasına izin veremeyiz. Mama ve su dağıtımımız sürecek” dedi.

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