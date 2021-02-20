Dört koldan yardım eli

Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Nisan 2019’dan bugüne 6 bin 982 can dostun tedavisini, bakımını ve rehabilitasyonunu yaptı, 107 hayvanı da sahiplendirerek yeni bir yuvaya kavuşturdu. Ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçedeki farklı noktalarda 22 ayda 10 bin 980 kilogramı köpek maması, 6 bin 906 kilogramı da kedi maması olmak üzere toplam 17 bin 886 kilogram mama dağıttı. Belediye Başkanı Halil Arda, “Havaların soğuduğu bu zor günlerde sokakta yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmasına izin veremeyiz. Mama ve su dağıtımımız sürecek” dedi.