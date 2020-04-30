Dört koldan zabıta denetimleri sürüyor

Ekipler; maske, hijyen, eldiven, müşteriler arası mesafe gibi kurallara uyup uyulmadığını ve gramajı kontrol ediyor. Öte yandan ekipler, toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin en az yüzde 50 daha az olması gerektiği yönergesi kapsamında denetimlerini de sürdürüyor.