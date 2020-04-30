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    HaberlerEge Haberleri Dört koldan zabıta denetimleri sürüyor
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    30.04.2020 - 00:00 |

    Dört koldan zabıta denetimleri sürüyor

    Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kent genelindeki fırınlarda yaptığı denetimlerini sıklaştırdı.

    Dört koldan zabıta denetimleri sürüyor

    Ekipler; maske, hijyen, eldiven, müşteriler arası mesafe gibi kurallara uyup uyulmadığını ve gramajı kontrol ediyor. Öte yandan ekipler, toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin en az yüzde 50 daha az olması gerektiği yönergesi kapsamında denetimlerini de sürdürüyor.

    Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.
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