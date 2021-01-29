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    29.01.2021 - 07:00 |

    Dört mahalleye kentsel dönüşüm

    Narlıdere Belediyesi, Çatalkaya, Narlı, Atatürk ve 2. İnönü mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

    Dört mahalleye kentsel dönüşüm

    Narlıdere Belediyesi, Çatalkaya, Narlı, Atatürk ve 2. İnönü mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Engin, çalışmaları değerlendirmek ve ortak akıl yaratmak adına kentsel dönüşüm kooperatifleri temsilcileriyle bir araya geldi. Kentsel dönüşümde gelinen süreç, yapılan çalışmalar ve dönüşümün yöntemi masaya yatırıldı. Başkan Engin, pandemi sürecinin bitmesi ile kentsel dönüşümde somut gelişmeler beklediklerini ifade etti, “Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, örnek bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçireceğiz” dedi.

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