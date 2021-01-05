05.01.2021 - 00:03 |
Dört saatlik iknanın ardından çatıdan indi
Aydın Efeler’de, intihar etmek için 6 katlı bir apartmanın çatı katına çıkan Hüseyin Şimşek (35), çocukları olmamasına rağmen çocuklarını görmek istedi.
Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Şimşek, akrabalarının çocuklarını kendi çocukları gibi göstererek yanına gelmesini istedi. Ekipler talep edilen akrabaları olay yerine getirdi. Polis müdürü ve psikolog tarafından 4 saat sürdürülen çabaların ardından ikna edilen Şimşek çatıdan indirildi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. l DHA