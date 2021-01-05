Dört saatlik iknanın ardından çatıdan indi

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Şimşek, akrabalarının çocuklarını kendi çocukları gibi göstererek yanına gelmesini istedi. Ekipler talep edilen akrabaları olay yerine getirdi. Polis müdürü ve psikolog tarafından 4 saat sürdürülen çabaların ardından ikna edilen Şimşek çatıdan indirildi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. l DHA