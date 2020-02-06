Dört saatte, 200 vatandaşı dinledi

Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Arda, tüm istekleri, şikâyetleri ve önerileri dinledi, notlar aldı. Başkan Arda, “Ülkemizin en büyük sorunlarından birinin istihdam olduğunu bu toplantıda bir kez daha gördük. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği her ayın ilk salı günü yurttaşlarımız ile makamımda buluşmaya, onların isteklerine karşılık vermeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.