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    HaberlerEge Haberleri Dört saatte, 200 vatandaşı dinledi
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    06.02.2020 - 01:42 |

    Dört saatte, 200 vatandaşı dinledi

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Halk Günü’nde hemşerileriyle buluştu, taleplerini dinledi. Gaziemirlilerin ilgisini çeken Halk Günü uygulamasının ilk gününde Başkan Arda, 200’e yakın yurttaşla görüştü.

    Dört saatte, 200 vatandaşı dinledi

    Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Arda, tüm istekleri, şikâyetleri ve önerileri dinledi, notlar aldı. Başkan Arda, “Ülkemizin en büyük sorunlarından birinin istihdam olduğunu bu toplantıda bir kez daha gördük. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği her ayın ilk salı günü yurttaşlarımız ile makamımda buluşmaya, onların isteklerine karşılık vermeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

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