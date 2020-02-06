06.02.2020 - 01:42 |
Dört saatte, 200 vatandaşı dinledi
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Halk Günü’nde hemşerileriyle buluştu, taleplerini dinledi. Gaziemirlilerin ilgisini çeken Halk Günü uygulamasının ilk gününde Başkan Arda, 200’e yakın yurttaşla görüştü.
Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Arda, tüm istekleri, şikâyetleri ve önerileri dinledi, notlar aldı. Başkan Arda, “Ülkemizin en büyük sorunlarından birinin istihdam olduğunu bu toplantıda bir kez daha gördük. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği her ayın ilk salı günü yurttaşlarımız ile makamımda buluşmaya, onların isteklerine karşılık vermeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.