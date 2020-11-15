Yeni sahiplerini bekleyen kediler için Bayraklı Belediyesi Bakımevi ile iletişime geçilebileceğini söyleyen HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, “Özel bir firma işbirliğinde dört ton mama hazırladık. Nakil konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi destekledi ve mama desteği de yaptı. Depremzede kedilere uzun süre yetecek stoğumuz oldu” dedi.