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    HaberlerEge Haberleri Dört ton mama
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    15.11.2020 - 00:05 |

    Dört ton mama

    İzmir’de yıkıma yol açan depremin ardından harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve hayvanseverler tarafından toplanan 4 ton mama, Seferihisar ile Bayraklı’daki bakımevlerine ulaştırıldı.

    Dört ton mama

    Yeni sahiplerini bekleyen kediler için Bayraklı Belediyesi Bakımevi ile iletişime geçilebileceğini söyleyen HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, “Özel bir firma işbirliğinde dört ton mama hazırladık. Nakil konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi destekledi ve mama desteği de yaptı. Depremzede kedilere uzun süre yetecek stoğumuz oldu” dedi. 

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