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    HaberlerEge Haberleri Dört ton temizlik malzemesi dağıttı
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    03.04.2020 - 07:00 |

    Dört ton temizlik malzemesi dağıttı

    Karşıyakalı iş insanı Volkan Kılıçaslan, koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla 3 ton temizlik malzemesi ve el dezenfektanı bağışladı.

    Dört ton temizlik malzemesi dağıttı

    Karşıyakalı iş insanı Volkan Kılıçaslan, koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla 3 ton temizlik malzemesi ve el dezenfektanı bağışladı. Talep halinde resmi kurum ve kuruluşlarına 1 ton genel temizlik malzemeleri hediye edeceğini belirten Kılıçaslan, “Bu dönemde elimizden gelen her şeyi yapma gayreti içindeyiz. Bizim için çalışanlara biz de destek olmak zorundayız” dedi.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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