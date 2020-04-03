03.04.2020 - 07:00 |
Dört ton temizlik malzemesi dağıttı
Karşıyakalı iş insanı Volkan Kılıçaslan, koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla 3 ton temizlik malzemesi ve el dezenfektanı bağışladı.
Karşıyakalı iş insanı Volkan Kılıçaslan, koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla 3 ton temizlik malzemesi ve el dezenfektanı bağışladı. Talep halinde resmi kurum ve kuruluşlarına 1 ton genel temizlik malzemeleri hediye edeceğini belirten Kılıçaslan, “Bu dönemde elimizden gelen her şeyi yapma gayreti içindeyiz. Bizim için çalışanlara biz de destek olmak zorundayız” dedi.
İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.