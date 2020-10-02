Dört tutuklama

İZMİR’in Bergama ilçesinde 3 gün önce çıkan ve 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Araçlarında yapılan aramada 30 kilo çam fıstık kozalağı bulunan E.B., İ.B., B.Ç. ve M.U., ‘kasten orman yakmak’, ‘hırsızlık’, ‘mala zarar vermek ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından hakim önüne çıkarıldı.