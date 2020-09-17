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    HaberlerEge Haberleri DostHealth ödülle döndü
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    17.09.2020 - 00:01 |

    DostHealth ödülle döndü

    Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Gold Faces Of Turkey’ galası iş, sanat ve magazin dünyasının isimlerini buluşturdu.

    DostHealth ödülle döndü

    50 kategoride en iyilere ödüllerin verildiği gecede Uluslararası Sağlık Danışmanlığı alanında hizmet veren DostHealth, Türkiye’nin En Başarılı Sağlık Danışmanlığı Merkezi ödülüne layık görüldü. DostHealth Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Dost, “Bu ödülü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 7 gün 24 saat durmadan çalışan sağlık çalışanları ve tüm kadınlar adına alıyorum” dedi.

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