DostHealth ödülle döndü

50 kategoride en iyilere ödüllerin verildiği gecede Uluslararası Sağlık Danışmanlığı alanında hizmet veren DostHealth, Türkiye’nin En Başarılı Sağlık Danışmanlığı Merkezi ödülüne layık görüldü. DostHealth Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Dost, “Bu ödülü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 7 gün 24 saat durmadan çalışan sağlık çalışanları ve tüm kadınlar adına alıyorum” dedi.