Dostlar için seferberlik

Salgın nedeniyle evlerinde kalan Bucalıların can dostları unutulmadı. Buca Belediyesi, bir aylık pandemi süresinde 4 buçuk ton mama dağıtımı gerçekleştirdi, kent genelinde 25 yeni beslenme odağı hazırladı. Bucalı sokak hayvanı gönüllülerine ‘Gözünüz arkada kalmasın’ mesajı veren Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Pandemi sonuna kadar en yakın dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun, gözünüz arkada kalmasın” dedi.