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    06.11.2020 - 07:00 |

    Dostlarımız emin ellerde

    Arama kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarılan 14 kedi Kültürpark’taki Küçük Hayvan Polikliniği’nde tedaviye alındı

    Dostlarımız emin ellerde

    İzmir depreminin ardından gece gündüz çalışan arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkartılan 14 kedi, Büyükşehir Belediyesi Acil Müdahale ekiplerinin nakil araçlarıyla Kültürpark’ta ki Küçük Hayvan Polikliniği’nde tedavi altına alındı. Polikliniğe getirilen kedilerden ilkinin depremden 75, sonuncusunun da 100 saat sonra kurtarıldığı belirtildi. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Merkez Polikliniği ve Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Cihan Ziyan, 24 saat hizmet veren poliklinikte enkazdan kurtarılan kedilerin öncelikle ağır travma durumunda olup olmadığını incelediklerini kaydetti, “Birçoğunun durumu iyiye gidiyor. Ortopedik bir sıkıntıları yok. Kurtarılanların yanı sıra enkaz çevrelerinden alıp tedavi ettiğimiz kediler de var. Ayrıca çadırlarda şu an geçici olarak barınan yurttaşlarımızın kedi ve köpekleri bulunuyor. Onları da parklarda enfeksiyon riskinden korumak için ekiplerimiz iç ve dış parazit aşılarını yapıyor” dedi.

     

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